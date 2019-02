Me El Hadj Diouf transhume et jure : "Je n'ai jamais quitté Macky"

Salla GUEYE

Seneweb.com

L'avocat et ancien député Me El Hadj Diouf va soutenir le candidat Macky Sall pour l'élection présidentielle du 24 février prochain. Le Secrétaire général du Parti des travailleurs et du peuple (Ptp) l'a fait savoir ce mercredi au cours d'un point de presse.Celui qui se réclame toujours du statut de "député du peuple" déclare n'avoir jamais quitté la coalition présidentielle dont il dit être un des membres fondateurs. "Je l'ai toujours dit, moi El Hadj Diouf, j'ai toujours appartenu à la coalition Benno Bokk Yaakaar, je n'ai jamais quitté", fait comprendre Me El Hadj Diouf qui ajoute : "Mais, ce n'est pas parce que je suis de Benno que je ne critique pas Macky Sall. Je suis d'ailleurs l'homme qui le critique le plus"."Je ne suis pas un transhumant"Le leader du Ptp dit en outre ne pas faire partie "du lot des hypocrites qui pensent que tout ce que le Président dit ou fait c'est bon, c'est un Dieu". "Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Quand je suis avec toi, je te dis la vérité. Que l'on ne mette pas dans le lot des traîtres, transhumants qui ont quitté le désert pour atterrir dans les prairies marrons-beige"."Je suis toujours du camp des vainqueurs. Vous reconnaissez les transhumants. Je n'ai jamais été de l'opposition. Certains vont dire que j'ai rallié Macky Sall, mais je ne l'ai jamais quitté", ajoute Me El hadj Diouf.