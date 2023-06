Me Khouraïchi BA : «C’est Dieu qui n’a pas voulu mais j’aurais pu y rester»

Membre du pool d’avocats qui a tenté de rencontrer Ousmane SONKO, barricadé à son domicile, Me Khouraïchi BA est sorti de la Cité Keur Gorgui très amer. Selon lui, les forces de l’ordre ont fait montre d’un manque de respect notoire à leur égard. Il trouve que leur comportement n’honore la police. Pis, l’avocat estime l’avoir échappé belle.



« Quand on a discuté, tout le monde m’a dit que je suis visé. Tout le monde a vu ce qui m’est arrivé quand on a voulu regagner nos véhicules. C’est Dieu qui n’a pas voulu mais j’aurais pu y rester », martèle Me Khouraïchi BA. « Je peux porter plainte contre X pour tentative d’assassinat », ajoute-t-il.



L’avocat rappelle qu’il est inscrit à la Cour Pénale Internationale (CPI) depuis 2011. Seulement, souligne-t-il, il n’a jamais voulu ester son pays en justice. « Mais quand dans mon pays on cherche à me tuer (…) », maugrée-t-il.