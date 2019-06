Me Moussa Sarr: « C’est la première fois dans ma carrière que j’entends un procureur faire un appel à témoins »

L’avocat Me Moussa Sarr a réagi aux propos tenus par le Procureur de la République lors de son face-à-face avec les journalistes, sur l’affaire Petro-Tim et le supposé scandale sur les contrats pétroliers et gaziers révélé par la BBC.



Selon lui, dans sa carrière de professionnel du droit, il n’a jamais été témoin d’un appel à témoins de la part d’un chef du parquet. « C’est la première fois, dans ma carrière, que j’entends un procureur de la République faire un appel à témoins », a déclaré Me Sarr sur les ondes de la Rfm, comme pour s’étonner de l’attitude de Serigne Bassirou Gueye.



Pour rappel, le procureur de la République a appelé toutes les personnes qui détiendraient des informations sur le supposé scandale à venir les divulguer à la Division des investigations criminelles (Dic), qui a été instruite pour l’ouverture d’une vaste enquête sur le sujet.



XALIMA