Meilleur gardien FIFA,UEFA et CAN : MENDY ramasse tout

Quel destin incroyable pour Edouard Mendy ! Révélé tardivement au plus haut niveau, le gardien de 29 ans accumule les titres et les récompenses depuis son arrivée à Chelsea en septembre 2020.



Déjà vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe avec les Blues, le Sénégalais a été l’un des grands artisans du premier sacre de l’histoire de son pays en Coupe d’Afrique des Nations dimanche.



Mendy décisif !



Sur cette finale contre l’Egypte (0-0, 4-2 t.a.b.), l’ancien Marseillais a encore réalisé une grande performance. Auteur d’une parade superbe face à Mohamed Salah en première période, le natif de Montivilliers a ensuite été parfaitement attentif jusqu’au bout, à l’image d’un arrêt réflexe sur un tir de Marwan Hamdi en fin de prolongation. Puis lors de la séance des tirs au but, Mendy a fait la différence en repoussant la tentative de Mohanad Lasheen.



«Nos joueurs aussi ont été exceptionnels parce qu’ils ont très bien tiré. Je savais qu’il fallait que j’aide mon équipe en arrêtant au moins un tir et c’est ce que j’ai fait, Dieu merci. Il faut dire qu’on a travaillé les tirs au but à l’entraînement parce qu’on savait qu’y aller représentait une éventualité. On a donc répondu présents», a apprécié le gardien des Lions de la Téranga face à la presse. Mendy a marqué cette compétition de son empreinte.



Une revanche sur 2019



Comme ses compatriotes, l’ex-Rémois a vécu ce sacre comme une revanche par rapport à 2019. Touché par la défaite de son pays contre l’Algérie en finale à l’époque, Mendy ressentait surtout une énorme frustration par rapport à une blessure, qui l’avait empêché de tenir sa place. «En 2019, Kalidou Koulibaly (suspendu) et moi avons commencé la CAN sans la finir. Cette année, on l’a terminé en beauté. Cette victoire finale est une belle revanche sur la CAN de 2019. On avait vraiment envie d’aider l’équipe à remporter cette finale et c’est ce qu’on a fait», a-t-il savouré.



Sur le plan individuel, Mendy conforte encore un peu plus son statut de meilleur gardien du monde avec cette victoire à la CAN. Déjà nommé meilleur gardien de l’année par la FIFA et l’UEFA en 2021, le Sénégalais a été également élu meilleur portier de cette compétition. Une consécration logique pour un joueur qui ne s’arrête plus de soulever des trophées !