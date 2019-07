Mendicité : 100.000 talibés enregistrés au Sénégal

Human Rights Watch et la Platform pour la protection des droits humains au Sénégal parlent d’abus dans les écoles coraniques. Ces deux Ong évoquent la maltraitance de ces enfants talibés et le viol dont ils sont souvent victimes.



Elles estiment à plus de 100 000 le nombre d’enfants talibés au Sénégal forcés par leur maitre coranique ou marabout à mendier chaque jour pour amener de l’argent, du riz ou du sucre, selon iRadio.



En conférence de presse, Human Rights Watch et la Platform pour la protection des droits humains au Sénégal invitent l’Etat à accélérer le processus d’adoption du projet de loi portant statu du ''daara'' pour mettre fin à la mendicité.



SENEWEB