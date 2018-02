Mercredi des Cendres : début du carême

Ce mercredi 14 février 2018, mercredi des Cendres marque le début du temps de carême en vue de la fête de Pâques.

Les grandes étapes de ce temps de préparation :



Le Carême commence le Mercredi des Cendres, et s’achève le Jeudi Saint, avant la célébration de la Cène du Seigneur.

La durée du Carême (quarante jours) fait en particulier référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. Elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements (source église catholique de France)

Pendant ce temps de carême, les wallisiens et futuniens jeûnent tous les vendredis en ne mangeant pas de viande. Depuis quelques années, certains choisissent de se priver de certaines habitudes comme fumer ou boir de l'alcool.

Le dimanche des Rameaux

Le dimanche des Rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte.

Il commémore deux événements : d'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage narrée par les quatre Évangiles, d'autre part, la Passion du Christ et sa mort sur la croix (source wikipédia). Après cette fête, les rameaux seront stockés, séchés et brûlés pour en faire les cendres qui serviront au mercredi des Cendres de l'année suivante.

Semaine sainte

La semaine sainte est la semaine précédant le dimanche de Pâques. Elle est marquée par le triduum pascal, qui s'étend du jeudi saint au dimanche de Pâques)

Le Jeudi saint est le jeudi précédant Pâques. Il commémore pour les chrétiens l'institution par le Christ de la Cène, ou Eucharistie, lors du dernier repas pris avec ses disciples avant son arrestation.

La fête de Pâques aura lieu cette année le premier avril 2018.