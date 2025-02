Météo : Poussières persistantes sur Saint-Louis jusqu'au jeudi

L'Agence nationale de l'aviation informe les populations des conditions météorologiques actuelles qui engendrent une présence significative de poussière sur le territoire national. Ce phénomène, particulièrement prononcé dans les régions du Nord, touche des localités comme Matam, Podor, Saint-Louis, Linguère et Louga.



L'Anacim indique que cette couche de poussière persistera et qu'une dissipation progressive est attendue à partir du jeudi 27 février 2025. En conséquence, les populations sont invitées à prendre certaines précautions pour leur santé.



Pour minimiser les impacts sur la santé, il est recommandé :

- De porter un masque afin d'éviter l'inhalation des particules.

- De s'hydrater régulièrement pour protéger les voies respiratoires.

- De limiter les sorties, notamment pour les personnes sensibles telles que les asthmatiques, les enfants et les personnes âgées.

- De fermer portes et fenêtres pour réduire l'entrée de poussière dans les habitations.

- De se laver le visage et les mains après toute exposition à l’extérieur.



NDARINFO.COM