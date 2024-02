Météo : Une houle dangereuse annoncée à partir de ce dimanche

Par conséquent, nous informe sudquotidien.sn, l’ANACIM invite aux usagers de la mer à la vigilance. Par ailleurs, un ciel voilé par des bandes de nuages est prévu sur les régions Nord-ouest et Centre au cours des prochaines 24 heures. Toutefois, ces voiles de nuages seront plus éparpillés et plus denses sur le territoire au cours de cette nuit allant à demain.



Ailleurs, le ciel sera lumineux sur toute la période de validité. Les températures seront globalement à la hausse sur la majeure partie du pays offrant des conditions météorologiques favorables à une sensation de chaleur où les thermomètres afficheront des valeurs qui seront autour de 42°C.



Cependant, selon toujours nos confrères, un temps relativement clément et plus agréable sera ressenti dans les zones côtières. La fraicheur nocturne et matinale sera de mise à l’intérieur avec des minimas de températures qui descendront jusqu’à 19°C à Louga et Nioro.