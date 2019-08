Meurtre de Mafatim Mbaye : El Capo nie

Le policier El Capo nie toute implication dans la mort du jeune boulanger Mafatim Amar Mbaye, tué à Thiès vendredi dernier lors d’une patrouille. Selon la Rfm, dans un enregistrement vocal qui a été posté sur Whatsapp et qui lui est attribué, l’homme jure sur tous les dieux qu’il n’a rien à voir avec cette affaire. Selon eux, la conversation semble se passer dans un groupe Whatsapp entre des policiers.



«D’emblée, Makha Diop, allias El Capo présente des excuses à ses collègues sur le ton qu’il a utilisé en s’exprimant. El Capo nie les faits et dit ne pas être au courant de cette affaire et révèle qu’il n’était même pas sur les lieux. Tout de même, il accepte la volonté divine », rapporte la Rfm.



‘’Il a surtout regretté le malentendu qu’il a eu avec le Capitaine Mbengue. Dans cet audio de 13 minutes 05 secondes, il affirme que le capitaine Mbengue a eu raison sur lui. Car, il l’avait prévenu en lui disant que Thiès est une ville à problèmes. Donc, il n’était pas question de créer une Brigade de Recherche’’, précise la même source.



El Capo se dit toujours engagé à lutter contre les délinquants et trafiquants. Il déclare n’avoir pas peur et que s’il y avait sept policiers comme lui, la délinquance serait un mauvais souvenir. Makha Diop termine en disant qu’il est toujours prêt à respecter le serment de la Police et à se donner corps et âme quoi qui puisse lui arriver.



SENEWEB