Migrants échoués à Saint-Louis : Une vingtaine de blessés pris en charge à l’hôpital régional

Le bilan de l'échouage de migrants au large de Sal-Sal s'est gravement alourdi. L'on fait était d'une cinquantaine de morts alors que des corps de membres de l'équipage d'être repêchés sur les plages de Goxu Mbacc et de Guet-Ndar.



L'embarcation de plus de 300 personnes dont une soixante de femmes et un quarantaine de d'enfants s'est, en effet, perdue en haute mer faisant plusieurs jours d’errance dans l'océan Atlantique après un escale au Maroc.



Une vingtaine de personnes blessées lors d'un périlleux voyage vers l'inconnu sont prises en charge à l’hôpital régional de Saint-Louis.

NDARINFO