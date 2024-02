Mimi Touré à Macky Sall : « Arrêtez de tuer nos enfants »

Selon l’ancienne Premier ministre, Macky Sall est le seul coupable de ces crimes commis par les forces de défense. « Arrêtez de tuer nos enfants, Macky Sall doit savoir que de la même manière qu’il chérit ses trois enfants, ces jeunes tués sont aussi aimés par leurs parents. Ils n’ont commis aucun délit, ils manifestaient juste et cela est un droit reconnu par la constitution du Sénégal. Jamais des jeunes et des enfants n’ont autant été persécuté et tués que ces derniers mois, et sur le régime de Macky Sall. Il faut que cela s’arrête, il faut que cela s’arrête. La lutte contre l’impunité doit commencer là et c’est là que ça doit s’arrêter », a souligné Mimi Touré.



Revenant sur les propos tenus par Macky Sall lors d’un entretient avec AP (Associated Press), Mimi Touré parle de stratégie et alerte sur un appel à coup d’état par Macky Sall avec la complicité des forces de l’ordre.



« Faites attention ! Faites attention ! Parce que nous ne sommes pas les seuls sur la scène. Et si les politiques ne sont pas capables de s’entendre sur l’essentiel, d’autres forces organisées le feront à leur place. Et là, ils perdront tous, le pays avec », a déclaré Macky Sall sur AP.



Pour la candidate spoliée, c’est plutôt au président Macky Sall de faire attention. « Tu as été élu en toute démocratie. Si l’on t’avait fait subir ce que tu infliges à tes adversaires, tu n’aurais jamais été président », a -t-elle également rappelé à son ex mentor.



Pressafrik