Mimi Touré "encore déçue" de Macky Sall: "Il devait annoncer qu'il ne serait pas candidat en 2024,"

Décidemment, Aminata Touré ne lâche pas le morceau. Depuis ce qu'elle appelle "trahison", elle ne cesse de passer dans les médias pour crier au scandale et jeter du sable dans le couscous de Macky Sall.



Sur les ondes de la Sud Fm, elle a clamé haut et fort que l'adresse à la Nation du chef de l'Etat ne devait tourner que sur un point: "qu'il dise qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat", a-t-elle argumenté.



Préférée à Amadou Mame Diop, Mimi Touré a claqué la porte pour la énième fois de l'APR et ce départ semble plus que définitif. Mais en politique, il ne faut jamais dire jamais.