Mise au point sur le Supposé Mariage de Sokhna Oumou Dabakh SY

Suite au nouveau développement du supposé Mariage entre Sokhna Oumou Sy Dabakh et Ahmed Khalifa Niasse, la rédaction de ASFIYAHI.ORG tient à apporter les précisions suivantes:



Le mardi 8 octobre 2019, vers 20h, ASFIYAHI a joint au téléphone l’intéressée Sokhna Oumou pour recoupement. Cette dernière qui nous a confié avoir accueilli avec consternation cette information, a demandé à ASFIYAHI de démentir avec la plus grande énergie, ce qu’elle a qualifié de fausses informations fabriquées de toutes pièces par A K. Niasse.



Mieux, ASFIYAHI s’est rapprochée de la famille de Serigne Maodo Sy Dabakh (autorité morale) de Sokhna Oumou, qui en retour ont démenti à leur tour, tout contact avec le sieur Niasse.



Le lendemain mercredi 9 octobre, vers 16h, Sokhna Oumou appelle au téléphone le responsable d'Asfiyahi pour le remercier de la mise au point qui a lavé son honneur et le mettre en garde également qu'Ahmed Khalifa s’apprêtait à publier lui aussi un démenti pour infirmer les informations publiées par Asfiyahi.



Depuis ce mercredi 9 octobre, Sokhna Oumou est restée injoignable, malgré nos multiples tentatives d'appels téléphoniques.



L’autre précision qui merite d’être faite c’est que si ce mariage a eu lieu, il a été célébré à l’insu des autorités morales de cette dernière, en particulier et de la famille Seydil Hadj Malick de manière générale.



Asfiyahi.Org