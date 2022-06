Mobilité urbaine : de nouvelles mesures pour les Ponts Faidherbe et Moustaph Malick GAYE

Les travaux de réparation du revêtement routier achevé sur le Pont Faidherbe de Saint-Louis, la circulation reprendra son format initial à partir du lundi 13 juin 2022. Par ailleurs, le pont Moustaph Malick GAYE de Guet-Ndar sera fermé à la circulation à partir du 15 juin pour des travaux de réhabilitation. L’ouvrage restera néanmoins ouvert aux piétons.



Ces nouvelles dispositions entrent dans le cadre du programme de construction des ponts et d’autoponts, piloté par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement à travers l’Ageroute.



Afin d’assurer le maintien du trafic pendant la durée des travaux et d’atténuer la gêne occasionnée aux usagers, un plan de circulation disposant de toute la signalisation horizontale et verticale requise sera mis en place, renseigne le Préfet Modou NDIAYE dans un communiqué parvenu à NdarINFO.



Des bonhommes de la route assisteront également les usagers pour faciliter les déplacements. L’administrateur civil en appelle à « une collaboration de tous et exhorte les automobilistes à respecter les consignes de sécurité ».



