Mort de six Sénégalais suite au chavirement d'une pirogue en Espagne

"Parmi les corps retrouvés il y a Bassirou Fall, Ablaye Seck, Djily Mbengue, Ibrahima Niasse, Abdou Khadre Dieng et Cheikh Ly, confie à Rfm Yoro Sow, un Sénégalais résident en Espagne. Un autre corps a été repêché ce vendredi à la plage de Bologna, mais son identité n'est pas encore édifiée."



L'embarcation qui a chaviré venait de Tanger (Maroc). Elle se rendait en Espagne avec 12 personnes à son bord. Un seul rescapé a été enregistré. Onze personnes étaient portées disparues. Avec les six corps retrouvés et identifiés, il reste cinq victimes dont le sort est à déterminer.



