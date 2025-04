Mort du pape François : Obsèques, intérim, conclave… Voici le protocole à suivre au Vatican

Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, s’est éteint ce lundi 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, quelques heures seulement après sa dernière apparition publique lors de la messe de Pâques. Une disparition qui marque la fin d’une ère pour l’Église catholique et ouvre une période de transition particulièrement codifiée au sein du Vatican.



Le camerlingue prend la relève… temporairement



Conformément à la tradition millénaire de l’Église, c’est désormais le cardinal camerlingue, en l’occurrence Kevin Farrell, qui assure la gestion des affaires courantes. Ce dernier, nommé en 2019, devient administrateur provisoire du Vatican. Il ne détient aucun pouvoir spirituel et ne peut nommer de nouveaux cardinaux ni modifier la doctrine ou la structure de l’Église. Son rôle est purement administratif : il veille à la continuité de l'institution en attendant l'élection d’un nouveau souverain pontife.



Obsèques : une cérémonie simplifiée, voulue par François



Les funérailles du pape doivent se tenir entre le quatrième et le sixième jour suivant son décès, selon les dispositions établies par la constitution apostolique Universi Dominici Gregis. François, fidèle à son image d’humilité, a souhaité des obsèques plus sobres que celles de ses prédécesseurs. Il a supprimé certains rites, comme la fermeture rituelle du cercueil, et a demandé à être inhumé non pas au Vatican, mais à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, un lieu symbolique qu’il affectionnait particulièrement.



Une période de deuil de neuf jours



La période dite de "novemdiales" correspond aux neuf jours de prières et de messes célébrées en mémoire du pape défunt. Cette période s'accompagne d'une mise en berne des drapeaux du Vatican et d'une série d'hommages religieux, ponctuée par l'exposition publique de la dépouille, sauf contre-indication testamentaire. La basilique Saint-Pierre accueillera fidèles et dignitaires venus du monde entier pour rendre un dernier hommage à François.



Un conclave convoqué entre 15 et 20 jours



Le camerlingue est également chargé de convoquer le conclave, assemblée de cardinaux électeurs chargée d’élire le prochain pape. Celui-ci doit commencer au plus tôt 15 jours et au plus tard 20 jours après le décès du pape. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent y participer. La date précise sera déterminée lors de congrégations générales, tenues dans les jours qui viennent.



Le conclave se tiendra à huis clos dans la chapelle Sixtine. Les cardinaux votent à bulletins secrets jusqu’à l’obtention d’une majorité des deux tiers. La fameuse fumée blanche, signalée par les fidèles massés sur la place Saint-Pierre, indiquera l’élection du nouveau chef de l’Église catholique.



Une page se tourne pour l’Église



Le décès du pape François marque la fin d’un pontificat tourné vers la simplicité, le dialogue interreligieux et la défense des plus vulnérables. Son héritage spirituel et réformateur laissera une empreinte durable. Dans les prochaines semaines, les regards du monde entier seront tournés vers Rome, en attente d’un nouveau pape pour guider l’Église dans une ère post-François.



NDARINFO.COM