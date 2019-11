Mosquées démolies de Guet-Ndar : le désordre, le bilan …

11 novembre 2016 - 11 novembre 2019, il y a trois ans, les mosquées Hadramé et Yankhoba, implantées sur les bergers de Guet-Ndar ont été démolies pour lutter contre l'anarchie et l'emprise sur le domaine public. Des émeutes avaient éclaté sur la Langue de Barbarie opposant des forces de l'ordre et des jeunes en colère contre le projet. En guise de représailles, l'école Cheikh TOURÉ a été saccagée par des manifestants. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Saint-Louis vivait l'une de ses heures le plus sombres.