Mourchid Iyane Thiam : "La korité sera célébrée mercredi ou jeudi"

Une partie de la communauté musulmane a sacrifié à la prière de l'Aïd El-Fitr, ce mardi. Mais du côté de la Commission nationale de concertation et d'observation sur le croissant lunaire (CONACOC) dirigée par Mourchid Ahmed Iyane Thiam, la fête de la korité va être célébrée mercredi ou jeudi.



Sur Zik Fm, il dit : "Comme d'habitude, la commission se réunit le 29 de chaque mois et cela c'est depuis 1996. Ce soir, nous allons nous réunir à la Rts pour scruter le croissant lunaire. S'il est aperçu, la fête sera demain mercredi sinon ce sera le lendemain, le jeudi et cela conformément à la Charia."



Mouchid Iyane Thiam dit fonder sa déclaration sur la parole d'Allah et la traduction du prophète Mouhamed (Psl). Lesquelles, soutient-il, sont deux sources essentielles pour l'application de la Charria.



Le président de la CONACOC ajoute : "On ne peut pas parler de division. Nous nous réunissons avec tous les khalifes généraux du Sénégal pour scruter le croissant lunaire et depuis lors, il n'y a pas eu de divergences ".



Tout en ajoutant : "Il n'y a même pas d'unité autour de Dieu à plus forte raison un être humain. Nous disons que s'il y a 95% ou 99 % de musulmans qui font la même chose ensemble et en même temps, si c'est 1 % qui manque, nous pensons que la vérité se trouve du côté de la majorité."



