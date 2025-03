Moussa Tine dénonce le rejet de la proposition d'abrogation de la loi d'amnistie

Le président de l'Alliance démocratique Penco, Moussa Tine, a vivement réagi au rejet, par l'Assemblée nationale, de la proposition de loi d'abrogation totale de l'amnistie déposée par le député Thierno Alassane Sall. Invité dimanche de l'émission "Point de vue" sur la RTS, Moussa Tine a qualifié cette décision d'"erreur parlementaire", dénonçant une justification infondée et dangereuse.



L'Assemblée nationale a motivé son rejet par les implications budgétaires qu'impliquerait l'abrogation de cette loi. Une explication que Moussa Tine réfute avec vigueur : "La justification est fallacieuse, elle est grave et elle est dangereuse", a-t-il affirmé. Selon lui, cette interprétation de l'article 82 de la Constitution crée un précédent inquiétant : "Tout projet de loi entraîne forcément une implication budgétaire, directe ou indirecte", a-t-il souligné.



Le leader de l'Alliance démocratique Penco a également interrogé la notion même de "charge budgétaire" évoquée pour justifier ce rejet : "C'est quoi la charge nouvelle d'abroger une loi ? La loi existait, on dit juste qu'elle n'existe plus. Où est la charge budgétaire nouvelle créée ?"



Pour Moussa Tine, cette abrogation représente un devoir moral et politique visant à faire la lumière sur les décès survenus lors des manifestations : "Les Sénégalais sont morts parce que nous avons appelé à des batailles. Il s'est trouvé qu'il y a des Sénégalais qui sont morts", a-t-il rappelé avec gravité.



Insistant sur la nécessité de rendre justice aux familles des victimes, il a souligné que cette démarche ne remettrait pas en cause la situation des autorités actuelles : "Personne ne peut mettre le Premier ministre en prison. Et d'ailleurs, nous avions considéré que ces gens étaient injustement en prison."



Moussa Tine a conclu en affirmant que "les familles ont le droit de savoir pourquoi leurs enfants sont morts" et a appelé à la levée de cette loi d'amnistie pour permettre la manifestation de la vérité.



