NDAR en deuil suite au décès de Mame Balla NIANG

Toute la langue de barbarie est plongée dans la tristesse à l’annonce de l’Imam et érudit Serigne Mame Balla NIANG, fils du vénéré Serigne Ahmed Tidjane NIANG. Le décès est survenu à Dakar dès suites d’une maladie et l’enterrement a eu lieu, hier.



L’on pleure la perte d’un homme d’une disponibilité et d’une serviabilité hors pair, attaché aux valeurs de l’Islam qu’il a su animer et vivifier toute sa vie. Sa simplicité et son Amour du prochain suscité une affection et une considération infinies autour de lui.



NDARINFO présente ses vives condoléances à la ville et à toute sa famille. Qu’Allah l’accueille à FIRDAWS. Amine