NDIAWDOUNE : Ousseynou DIAGNE, le nouveau chef de village, installé

La cérémonie s’est tenue, hier, à l’école élémentaire du village, en présence du Sous-Préfet Ibrahima NDAO et de l’adjoint au maire de la Commune de GANDON Khalidou BA. Ousseynou DIAGNE remplace ainsi Demba GAYE DIAGNE dont le souvenir a fortement plané sur la cérémonie d’installation officielle.



Le choix de l’entrepreneur en construction est fortement salué à NDIAWDOUNE, encouragé par son engagement constant au service de l’émergence de la localité. En plus de son implication dans le mouvement « navétane » et du soutien qu’il a longtemps apporté à l’équipe, Ousseynou DIAGNE a toujours au-devant des revendications sociales au profit des populations.



La dernière fut la demande d’installation de dos-d’âne qui était une nécessité au vu des accidents nombreux meurtriers qui se produisaient sur cet axe.



