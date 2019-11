NGALLÈLE-EXTENSION : les impactés de la démolition, debout sur les décombres … (Vidéo)

Les victimes de l’opération de démolition des constructions faites sur le site de NGALLELE-EXTENSION se sont retrouvées, mercredi, sur les ruines de leurs habitations pour peaufiner leur nouveau plan d’action. S’adressant à la presse en marge de la rencontre, ils ont invité le président Macky SALL à intervenir pour que leurs biens leur soient remis.





« Nous voulons dire au chef de l’État que des populations de BANGO, NGALELLE et SAINT-LOUIS sont dans la tristesse. Des maisons de 15 à 20 millions FCFA ont été détruites sans dédommagement », a crié Oumar DIOUF, membre du collectif des impactés. « Nous voulons qu’on nous laisse avec nos terrains. Nous ne pouvons pas et ne savons pas où aller. S’ils veulent implanter un projet, ils ont les moyens de le faire ailleurs », a-t-il ajouté, brassards rouges bien noués.





« Nous exigeons de la part de l’État, une assistance auprès des populations et la mise à leur disposition d’un site de recasement », a déclaré Ibrahima FALL, porte-parole du collectif. Il a révélé que des solutions à moyen et long terme ont été proposées au maire de Saint-Louis …