Naufrage en Mauritanie : Le propriétaire de la pirogue arrêté

Du nouveau dans le drame de l'émigration clandestine survenu à hauteur de Nouadhibou, en Mauritanie, qui a coûté la vie à plus de 150 personnes. Selon Kritik, le propriétaire de la pirogue de fortune qui convoyait les jeunes vient d'être arrêté par la police gambienne, en étroite collaboration avec les forces de l'ordre du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée. Il s'agit d'El Haje Faay, chef de village de Bara (région Banjul), non loin de Karang. Après cette arrestation, les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur le principal cerveau et ses complices.



Pour sa part, la Fédération nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora -qui a perdu un de ses principaux responsables dans ce drame, en l'occurrence le jeune Amady Ngouda Sow originaire de Karang-, applaudit suite à ce développement du dossier. Son Président Bara Sow, après avoir salué la performance des forces de l'ordre des pays impliqués, demande que toute la lumière soit faite afin de situer les responsabilités. Mieux, rapporte encore le journal Kritik, les Laobés du Sénégal entendent s'attacher les services de Me Assane Dioma Ndiaye.