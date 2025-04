Ndewenël à Saint-Louis : quand l’étrenne fait briller les yeux des enfants

À chaque fête musulmane, les rues de Saint-Louis se parent de couleurs et de rires d’enfants impatients de recevoir leur "Ndewenël", cette étrenne traditionnelle offerte par les aînés. Plus qu’un simple don, ce geste perpétue une tradition de partage et de solidarité, apportant joie et émerveillement aux plus jeunes. Avec les pièces de monnaie reçues des proches et des voisins, les enfants s’offrent de petits plaisirs, prolongeant ainsi la magie de la Korité. Une coutume ancestrale qui, au-delà du bonheur des tout-petits, renforce les liens familiaux et communautaires. Reportage