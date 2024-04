Ndiébéne Gandiole : suspension des dossiers domaniaux et fonciers.

Le ministère des Finances et du Budget du Sénégal vient de donner l'instruction de suspendre provisoirement l'instruction des dossiers domaniaux et fonciers dans certaines zones géographiques sensibles. Cette décision fait suite à une recrudescence préoccupante des litiges fonciers ces dernières années, menaçant la paix sociale.



Dans une note de service confidentielle, le Directeur général des Impôts et des Domaines détaille les 18 zones concernées par ces mesures restrictives. Pour le département de Saint-Louis, c'est la Commune de Gandiol qui a été ciblée par la nouvelle mesure. Elle a été provisoirement suspendue de l'assiette foncière du titre foncier 136/SL.



"Les hautes autorités estiment nécessaire d'établir une situation exhaustive du foncier dans ces zones à risque, où la paix sociale est menacée par des conflits en cours ou à venir", peut-on lire dans le document officiel.



Va-t-on vers de pleines mesures contre les irrégularités notées dans le répertoire des litiges fonciers et conflits communautaires au Sénégal produit par la direction générale de l’administration territoriale (ministère de l’Intérieur) ? Ce précieux document mettait la Commune de Ndiébène Gandiol en position dans la liste des localités les plus touchées par les contestations.



Le document faisait état de « litige foncier né de morcellements clandestins et de spéculations foncières à Keur Barka » où un « non-respect de la procédure de désaffectation des parcelles ». L’enquête faisait part d'une tension foncière relative « à un alignement nébuleux à Guembeul ».



« Des contestations par les populations des attributions de parcelles issues du lotissement de 2014-0 Mbambara », ont en outre été signalées à l’autorité. À cela, s’ajoute, un litige foncier relatif à la contestation d’un lotissement par certains habitants du village de Teugou Peulh.



Lors du magistère du maire Arona SOW à la tête de la Commune de Gandiol, le littoral de Keur Bernard a été morcelé. Des centaines d’arbres ont été rasés. L’assiette foncière avait été confiée à une agence immobilière.



NDARINFO.COM