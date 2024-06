Ndombo Sandjiry : le conseil municipal dément avoir traîné Abdoulaye Saidou SOW devant la Cour Suprême

Le Conseil municipal de la Commune de Ndombo Sandiéry dément jeudi avoir engagé une procédure judiciaire contre l’ancien ministre Abdoulaye Saïdou SOW pour annuler le morcellement autorisé par l’arrêté n°018236 du 4 mai 2021. En colère contre une campagne de désinformation menée par des individus tapis dans l’ombre, les élus promettent d’en découdre avec les auteurs.



« Le lotissement en question s’est fait dans les règles de l’art. Nous ne pouvons pas délibérer sur un lotissement et vouloir ensuite l’abroger alors que les bénéficiaires reçoivent leurs notifications », a déclaré Amadou Moustapha TAYE, 2e adjoint au maire.



« Ce morcellement accorde un privilège aux fils du terroir. Car, sur les 1322 lots les 1250 ont été remis au fils de Ndombo », a -til affirmé. Il assure que « les contestataires exigent que toutes les parcelles soient remises aux originaires de la localité ». « Or, dit-il, des citoyens venus d'ailleurs ont fondé leurs familles et se implantés ici. Ils sont devenus des habitants à part entière de la Commune. Nous ne pouvons-nous céder à cette forme de racisme auquel ils nous invitent », note l’élu.



« C’est l’œuvre d’adversaires politiques qui n’arrivent toujours pas à diriger leur défaite. Ils devaient avoir le courage de se dévoiler, au lieu de se cacher derrière des supposés ayants-droits », ajoute l’adjoint au maire.



Il indique que « le conseil est plus que jamais déterminé à maintenir ce lotissement. C’est une vieille doléance et une forte demande des populations ». « Ndombo Sandiéry n’a plus de terres habitables. Des tierces personnes se sont accaparées de l’assiette avec des propriétés de 30 ou 40 hectares. C’est inacceptable », a pesté M. TAYE.