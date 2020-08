Nécrologie : Décès du notaire Me Samuel BALACOUNE

C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de Me Samuel BALACOUNE, titulaire de la charge de Saint-Louis I . Connu pour sa disponibilité, sa rigueur et son professionnalisme, il était un ancien responsable du parti socialiste à Saint-Louis. La levée du corps est prévue pour ce samedi 29 Août à 11h suivie de l‘enterrement au cimetière catholique de Saint-Louis.



NdarInfo présente ses sincères condoléances à sa famille et à toute la population de la ville tricentenaire .