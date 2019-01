Nécrologie : décès d’El Hadj Ousmane FALL, le père de Diakhou et de Serigne Babacar FALL

C’est un réveil douloureux pour NDARINFO qui apprend avec tristesse, la disparition de l’El Hadj Ousmane FALL, le père de notre consoeur Ndèye Diakhou FALL et de Serigne Babacar FALL, conseiller technique en Communication du professeur Mary Teuw NIANE, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).



Fervent disciple de la Tarikha Tidjaniyya , El Hadj Ousmane était le président de la fédération des dahiras Tidjanes de la Commune de Saint-Louis et du département. Il avait d’ailleurs présidé le Comité d'Organisation au Service de Khalifa Ababacar SY (COSKAS).



La prière mortuaire est prévue à 17 heures à la mosquée de Ndiolofène suivie de l’enterrement au cimetière de Thiaka NDIAYE.



NDARINFO exprime toute sa compassion et sa solidarité à la famille FALL, en cette douloureuse circonstance qui l’affecte. Nous prions pour qu’Allah, le Seigneur l’accueille à Firdaws.