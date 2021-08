Nécrologie : décès du professeur Pape Meïssa DIENG

L'enseignant à l’UFR des Sciences juridiques et politiques (SJP) de l’Université Gaston Berger de Saint Louis a tiré sa révérence. Il était par ailleurs leader de la Convergence des écologistes du Sénégal (CES), un parti politique créé en 2016 et membre de la coalition majoritaire. Son enterrement est prévu ce vendredi à Diourbel. NDARINFO présente ses condoléances à sa famille et à toute la communauté universitaire de Saint-Louis.