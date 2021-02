Nécrologie : le président des réfugiés mauritaniens au Sénégal n'est plus

La communauté negro mauritanienne est en deuil. Adiouma Cissokho, président des réfugiés mauritaniens au Sénégal vient d’être rappelé à Dieu, ce lundi à Matam.



Selon nos informations, il est décédé des suites d’une courte maladie alors qu’il s’était rendu dans la région pour présenter ses condoléances à un proche. Grand intellectuel, et activiste infatigable, Aldiouma s’est battu corps et âme pour le respect des droits de ses compatriotes réfugiés au Sénégal depuis les évènements malheureux survenus en 1991 entre le Sénégal et son voisin mauritanien.



Bien qu’il se soit bien intégré dans la société sénégalaise, maniant merveilleusement la langue wolof, Aldiouma a toujours souhaité le retour des réfugiés mauritaniens restant encore au Sénégal, sous l’égide des Nations-Unies.





