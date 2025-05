Ngor : effondrement d’un immeuble R+5, plusieurs personnes écrouées

L’effondrement d’un immeuble R+5 survenu à Ngor continue de susciter l’émotion et d’activer les leviers judiciaires. Selon le journal Libération, le parquet a transmis le dossier à un juge d’instruction, qui a ordonné la mise en détention provisoire de trois personnes : l’entrepreneur Pape Maoumy Fall, Mafal Dieng, propriétaire de l’engin d’excavation impliqué, et Cheikh Dieng, son conducteur. Ils sont poursuivis pour homicides involontaires et mise en danger de la vie d’autrui.



D’après les premières investigations, les travaux d’excavation menés à proximité immédiate de l’immeuble seraient à l’origine de son effondrement. Le bâtiment, encore en construction, s’est effondré alors que les fondations avaient probablement été fragilisées par des interventions techniques jugées inappropriées. L’affaire prend une tournure encore plus complexe avec la plainte déposée par le propriétaire du bâtiment écroulé, qui avait contracté un prêt bancaire encore actif pour la construction de l’immeuble. Il a saisi la justice contre le propriétaire du terrain contigu, ainsi que contre la société Afribat, chargée des travaux d’excavation.



Une autre plainte a été déposée par A. Fall, un survivant extrait des décombres, qui demande que les responsabilités soient établies. Il s’agit d’un rescapé qui a frôlé la mort et dont la plainte pourrait peser lourd dans l’instruction en cours. L’ouverture de l’enquête par le juge du deuxième cabinet vise à identifier les manquements techniques, les négligences éventuelles et les responsabilités partagées entre les différents intervenants du chantier.