Ngouda Mboup : « Le Président n’a pas le droit de recevoir les députés de BBY au Palais »

« Le Président de la République doit recevoir les députés élus sur les listes de la coalition BBY dans un lieu privé (permanence de parti ou autres) et non au Palais« , a-t-il d’emblée écrit.



En vertu de l’article 79 de la Constitution, poursuit-il, « le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale par des messages qu’il prononce ou qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat« .



Il ajoute que tout comme l’Opposition n’avait pas le droit de tenir son séminaire à la mairie de Dakar, le Président de la République n’a pas le droit de recevoir les députés de BBY au Palais.



L’enseignant-chercheur en Droit public à L’Ucad de souligner que le président de la République doit être un juge au dessus des partis et coalitions. « En sa qualité de chef de parti ou d’une coalition (article 38 de la Constitution), il exerce une fonction privée (une vraie contradiction constitutionnelle)« , a-t-il notamment conclu.



