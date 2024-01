Niger : le PM entreprend une mission en Russie, en Serbie, en Turquie et en Iran

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, a quitté lundi Niamey à la tête d'une importante délégation pour une mission diplomatique en Russie, en Serbie, en Turquie et en Iran, dans le cadre de la diversification de ses partenariats, a-t-on appris de source officielle.



La délégation comprend notamment, outre le chef du gouvernement, les ministres de la Défense, du Pétrole, de la Jeunesse et des Sports, de l'Agriculture, du Commerce et de la Santé.



L'objectif de cette initiative est "d'explorer de nouveaux partenariats, en mettant l'accent sur des domaines tels que la défense, l'agroalimentaire, l'énergie, les équipements de santé et le pétrole, conformément aux aspirations des nouvelles autorités nigériennes", a-t-on précisé.



En plus de la détérioration des relations avec la France, matérialisée par le renvoi de l'ambassadeur et du contingent français de Niamey, le Niger est toujours sous le blocus de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), suite aux sanctions ordonnées contre Niamey après le coup d'Etat qui a renversé le président Mohamed Bazoum.



