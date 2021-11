Nomination / Remplacement de feu Samba Sall: Le magistrat Maham Diallo devient le nouveau Doyen des Juges

Le défunt Juge Samba Sall, décédé il y a quelques mois, vient d’être remplacé. Le magistrat Maham Diallo, jusqu’ici, président de la Cour d’Appel de Ziguinchor, est nommé à ce poste. Il devient désormais, le nouveau Doyen des Juges. La décision a été prise lors de la réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature.



A retenir qu’il y a 8 cabinets d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Dakar. Le premier cabinet est confié au Doyen des juges d’instruction, magistrat plus gradé et plus ancien que les sept autres juges d’instruction.



Les plaintes avec constitution de partie civile sont déposées au niveau du cabinet du Doyen des juges d’instruction. A charge pour lui, de les prendre ou de les imputer à un autre juge d’instruction.

