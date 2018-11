Nuages sur 1200 milliards de l’eurobonds

Le député Mamadou Lamine Diallo s’interroge sur l’utilisation des 1200 milliards d’eurobonds empruntés en 2018. D’ailleurs, le président du mouvement Tekki envisage d’envoyer une question écrite au gouvernement afin d’être édifié sur l’utilisation de ces ressources.



Il trouve que cette année, le gouvernement n’est pas allé sur le marché régional de l’Uemoa pour des bons du trésor ou des obligations, mais il a préféré les eurobonds. «Aujourd’hui, on peine à retracer cet argent alors que le ministre des Finances acculé passe aux aveux sur la crise financière de l’Etat», indique Mamadouu Lamine Diallo qui estime que le gouvernement ne peut plus faire face aux dépenses engagées et ordonnancées.



Raison pour laquelle il accumule des arriérés intérieurs ; ce qui constitue, selon lui, le cancer de notre économie. La plupart de nos entreprises, indique le tekkiste en chef, font des affaires avec l’Etat et subissent de plein fouet la crise financière du Trésor.



D’ailleurs, il prédit la fermeture de plusieurs entreprises locales et le licenciement de nombreux travailleurs. Mamadou Lamine Diallo accuse le Président Macky Sall d’être à l’origine de cette tension parce qu’ignorant tout de la gestion macroéconomique d’un pays qui n’a pas d’influence sur les prix mondiaux.



DAKARMATIN