Nuit de Noël : retour sur le prêche de Monseigneur Benjamin Ndiaye

«Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, joyeux et saint Noël à vous tous. Que le prince de la paix, l’Emmanuel Dieu avec nous, né à Bethléem de la Vierge-Marie habite dans vos cœurs, dans vos familles et dans vos communautés.



Qu’il vous apporte la sérénité, la paix, la joie dans la communion avec Dieu, avec vos proches et avec vos frères et sœurs en humanité.



En Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné que nous contemplons aujourd’hui, sous le signe d’un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire, Dieu a pris le chemin des hommes pour établir sa demeure. Comment pouvons-nous accueillir aujourd’hui ce cheminement de Dieu fait homme vers nous, nous qui sommes membres de l’Eglise de Dieu à Dakar. Quel que soit notre statut, évêques, prêtres, consacrés, fidèles du Christ, je lance cet appel : ne soyons pas comme les Galates ; restons fermes et fidèles dans la foi et la connaissance de Jésus – Christ. Le chemin chrétien n’est pas le chemin des charlatans. Il est celui de Jésus-Christ, voie, vérité et vie.



Le 13 mars 2016, en l’occasion des JMJ célébrées à Diokhine, je rappelais en langue Sérère que si dans notre existence il y avait un conflit entre Jésus-Christ et la tradition, il nous fallait comme chrétiens, opter pour Jésus – Christ. Marchons donc, résolument derrière le Christ Jésus; il est la lumière qui éclaire tout homme en venant au monde ».





Leral.net