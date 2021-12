Nutrition : le GAEC veut "décoloniser" l’assiette – vidéo

Faire de l’alimentation une arme décoloniale, c’est l’ambition que s’est fixée le Groupe d’Action et d’Étude Critique (GAEC) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Une foire gastronomique de dégustation organisée du 10 au 12 décembre 2021 en collaboration avec le centre Aminata de Hahatay Gandiol met en valeur les mets traditionnels africains. « Plusieurs maladies liées à l’alimentation sont apparues avec l’adoption de la gastronomie du colon. Nos ancêtres les ignoraient », rappelle Djeynaba SARR, membre de ce groupe. « Il est temps que nous revenions à us naturels riches et sains », a-t-elle noté.