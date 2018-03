ODCAV de Saint-Louis - Navétane 2012- Finale de la Zone 3 de Sor : L’ASC les Parisiens remporte la coupe 21 ans après son dernier trophée.

L’équipe de la rue de Paris qui n’a plus parlé d’elle depuis 1991, sa plus belle année avec les Yoro Diallo, Abdoul Aziz Wone pour ne citer que ceux-là, est redevenue reine de la zone 3 grâce un but de Babacar diop à la 59 mn. Le meilleur buteur de la zone n’a laissé aucune chance au portier de l’ASC Idéal qui est revenue sur la scène après son dernier trophée face à l’ASC Cossaan(2-1) il y’a de cela 9 ans. L’ASC les parisiens qui avait perdu en match de poule (0-2) face à son adversaire a pris sa revanche en remportant cette finale.



Pour accéder à ce stade de la compétition les joueurs de Pape Amadou Fall ont battu Jappo(4-0) et Avenir(3-0) et fait match nul contre Deggo(0-0) et CCC(1-1) avec avant de sortir l’ASC Balacos aux tirs au but après un score nul d’un but partout en demi-finale. Lors de la finale le parrain Cheikh Gaye (fils du premier président de la Linguére de Saint-Louis) DAGE du Ministre de l’éducation a récompensé toutes les 12 ASC qui ont reçu chacune un jeu de maillots. Les finalistes avaient reçu auparavant un jeu de maillots, un jeu de blousons et une enveloppe pour préparer la finale. La zone a, elle aussi reçu une enveloppe pour l’organisation de cette grande manifestation.



Les lauréats du théâtre seront récompensés lors de la soirée de gala qui sera animée par la troupe de Sorano. Pape Aboubakrine dit Vieux Diallo le nouveau président de la zone a remercié le parrain qui est un fils de la zone pour tout ce qu’il a fait pour les jeunes. Le clou de la soirée a été le moment où Djibril Alioune Guéye dit Petit Guéye accompagné de Yatma Diouk, Malick Diallo et Alioune Diagne ses partenaires en équipe nationale, en présence de Seydou Traoré et le grand Alioune Badara Diagne Golbert recevaient leurs trophées et diplômes pour service rendu.



A signaler que chez les cadets, l’ASC les Parisiens championne sortante a conservé son titre en battant ASC Kani gui aux tirs au but(4 à 3) après un score nul et vierge dans le temps réglementaire.



Ibrahima Diarra