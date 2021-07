"On récolte dans l’au-delà ce qu’on a semé ici-bas"

Dans son sermon de l’Aid El Kebir, l’Imam ratib de la mosquée Ihsane de Sindoné a insisté sur la valeur de l’effort et sa rétribution équitable auprès d’Allah. Il a rappelé aux musulmans que le rapprochement au Seigneur, l’élévation spirituelle et la félicité divine par le Paradis requièrent de la dévotion et de la volonté de la part du serviteur. Ainsi, souligne Serigne Mouhammedou Abdoulaye CISSE, la nécessité de prendre conscience de cette responsabilité individuelle. « Nous récolterons dans l’au-delà ce que nous avions semé ici-bas », a-t-il dit dans son khutba dont voici un extrait.