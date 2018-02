Ould Abdel Aziz : "Je tiens à rassurer les populations de Saint-Louis que ... "

"Je tiens à rassurer les populations de Saint-Louis que l’objectif visé est de préserver les ressources halieutiques aussi importantes pour le Sénégal et la Mauritanie", a-t-il dit en conférence de presse.



Les présidents mauritanien et sénégalais Mohamed Ould Abdel Aziz et Macky Sall ont co-animé la rencontre avec les journalistes dans le salon d’honneur du pavillon présidentiel de l’aéroport international de Nouakchott.



Le président Sall a terminé, vendredi, une visite de travail de deux jours en Mauritanie, à l’invitation de son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz.



"Si on laisse les ressources halieutiques mal gérées, on risque de les perdre" a soutenu le chef de l’Etat mauritanien qui laissé entendre que l’accord de pêche en renégociation entre les deux pays "vient pour réguler cela".



Mohamed Ould Abdel Aziz a réaffirmé que des instructions ont été données aux ministres en charge de la pêche dans les deux pays de trouver dans les meilleurs délais "une solution respectant la durabilité" des ressources et la "sécurité" de tous les acteurs de pêche.



Pour sa part, le président Macky Sall a salué le fait que le gouvernement mauritanien ait accepté "souverainement" d’augmenter des possibilités de pêche pour les pêcheurs sénégalais dans un "respect de la durabilité, des conditions d’exploitation de la ressource".



"Nous n’avons pas de difficultés par rapport à cette question. Nos préoccupations telles que posées par les pêcheurs ont été rapportées", a fait savoir le président sénégalais.



Et Macky Sall d’ajouter que les deux ministres en charge de la pêche sont en train de "travailler pour trouver la meilleure formule qui permettra aux pêcheurs d’accéder à la ressource dans le respect de la législation mauritanienne".



Les présidents sénégalais Macky Sall et mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz ont donné, vendredi à Nouakchott (Mauritanie), des instructions pour la signature d’accords sur la pêche et la circulation des personnes entre les deux pays.



Le communiqué final sanctionnant la visite de travail de 48 heures du président Macky Sall à Nouatchott, lu par le ministre des Affaires étrangères, Sidiki Kaba fait ressortir que "les deux dirigeants veulent le renforcement de la coopération dans le domaine de la pêche".



"Les deux présidents ont abordé la question liée aux conditions d’exploitation des ressources halieutiques et ont donné des instructions aux ministres en charge de la Pêche et de l’Economie maritime à l’effet, de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération dans ce domaine, en vue de la signature d’un Protocole d’Accord entre les deux pays d’ici fin mars 2018", a dit Sidiki Kaba.



Il a déclaré que les présidents Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz ont "exprimé leurs vifs regrets" suite à l’incident ayant entraîné la mort accidentelle d’un pêcheur sénégalais sur les côtes mauritaniennes.



"Ils ont également regretté les saccages contre des commerces de Mauritaniens à Saint-Louis. Ils ont appelé au respect des lois et règlements régissant l’accès aux ressources halieutiques, gage d’une exploitation rationnelle et d’une préservation durable dans l’intérêt suprême des deux pays", a poursuivi le ministre des Affaires étrangères.



APS