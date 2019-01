Ousmane Ngom jure : «Mon nom n'a jamais figuré sur la liste de la Crei»

En 2012, le Président Macky Sall avait lancé la traque des biens mal acquis en réactivant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). Le 8 novembre 2012, le procureur spécial près la Crei, Alioune Ndao, avait ainsi présenté une liste de 25 personnalités de l’ex-régime ciblées pour enrichissement illicite.



Cité parmi ces personnalités, Ousmane Ngom dément et parle de «fake news». «Mon nom n’a jamais figuré sur la liste du procureur. Et je n’ai jamais mis les pieds à la Crei», a-t-il précisé sur le plateau du Grand Jury de la Rfm, ce dimanche.



«En ce qui me concerne, il y avait une enquête de patrimoine. Ils ont fouillé, ils n’ont rien trouvé. Si mon nom a été mêlé à la Crei, c’est parce que j’étais l’empêcheur qui empêchait de tourner en rond.



Je défendais farouchement Karim Wade à l'époque, et il fallait stopper cet ouragan qui défendait Karim. Après une émission à la télévision France 24, où j’étais invité, ils ont déclenché une chasse aux sorcières contre moi en levant mon immunité parlementaire. C'est ça ma réalité !»





