Ousmane SONKO éligible à la présidentielle de 2024, selon Ngouda MBOUP

Contrairement aux informations faisant état de l'inéligibilité d'Ousmane SONKO à la présidentielle de 2024, le constitutionnaliste Ngouda MBOUP avance le contraire. Dans un post sur Twitter, il soutient que le leader de Pastef "reste dans la course et demeure éligible".



Pour M. Mboup, la multiplication des plaintes farfelues contre le leader de PASTEF-LES PATRIOTES peut être rangée dans la catégorie des ACTES DE DISTRACTION MASSIVE aux fins de dévier l’opinion de L’ESSENTIEL…



« Par ces plaintes farfelues, ils chercheront toujours à casser le rythme et le niveau du débat programmatique », révèle-t-il.