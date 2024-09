Ousmane Sonko : " Macky Sall devra s’expliquer "

« Le régime du Président Macky Sall a tripatouillé les chiffres et cela est d’une extrême gravité. On nous a présenté des ministres des finances comme étant les meilleurs de l’histoire de notre pays. Je veux parler de Moustapha Ba, de Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo… qui ont tous menti au peuple et aux partenaires », a laissé entendre le premier ministre dans son speech de ce jeudi.



" Macky Sall ne peut ignorer ce qui s’est passé. Il devra s’expliquer », a déclaré le chef du Gouvernement.