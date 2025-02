Ousmane Sonko annonce le lancement de 60 projets majeurs pour transformer le Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré à Louga que le gouvernement est prêt à initier 60 projets d’envergure pour le développement du Sénégal, en mettant l’accent sur l’implication de la jeunesse.



« Nous sommes prêts à démarrer les grands chantiers du président de la République. Ces projets, que nous avons minutieusement étudiés, auront un impact significatif sur l’avenir du pays », a-t-il déclaré.



Cette annonce a été faite lors du lancement officiel de la journée nationale de nettoiement « Setal Sunu Réew » à la gare routière de Louga, en présence de plusieurs personnalités, dont la gouverneure de la région, Ndèye Nguenar Mbodj, le maire Moustapha Diop et le député Abdou Lahad Ndiaye.



Mettant en avant l’importance de ces chantiers, Ousmane Sonko a souligné qu’ils marqueront une phase clé dans la mise en œuvre du programme du président Bassirou Diomaye Faye. Il a également insisté sur l’implication nécessaire de la jeunesse, qu’il considère comme le moteur de ces transformations.



Le Premier ministre a rappelé que l’exécutif est en place depuis neuf mois, mais que la majorité parlementaire nécessaire à l’adoption des réformes n’a été obtenue qu’en novembre dernier. Cette nouvelle configuration institutionnelle permet désormais au gouvernement d’avancer efficacement dans la concrétisation de ses ambitions.



Avant d’entamer ces projets, une étape préliminaire d’audit et d’évaluation a été menée afin d’identifier les défis et de définir une stratégie de redressement du pays. « Tout est maintenant en place pour engager ces réformes structurantes, qui ouvriront la voie à de nouvelles initiatives de développement », a-t-il affirmé.



Exhortant la jeunesse et la population à participer activement à ce processus de changement, Sonko a salué la forte mobilisation des jeunes de Louga et leur engagement envers l’avenir du pays. Il a insisté sur l’importance d’une approche méthodique, évitant toute précipitation dans la mise en œuvre des réformes.



Il a également exprimé sa gratitude envers les autorités locales, notamment le maire de Louga, le député Abdou Lahad Ndiaye et le secrétaire général du gouvernement Al Aminou Lo, qu’il considère comme un collaborateur clé à la Primature.



En choisissant la gare routière pour cette déclaration, le Premier ministre a mis en avant le rôle crucial des infrastructures de transport dans le développement économique et social du pays. Il a ainsi salué la contribution des transporteurs et souligné la nécessité de solutions durables pour lutter contre l’insalubrité dans ces espaces à forte affluence.



Enfin, il a évoqué le programme « Sénégal 2050 », un projet stratégique impliquant plusieurs fils de Louga, et qui, selon lui, jouera un rôle déterminant dans la transformation économique et sociale du pays.