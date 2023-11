Oustaz Oumar Sall arrêté et placé en garde à vue

Le célèbre prêcheur, Oustaz Oumar Sall a été arrêté et placé en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité de la police nationale. Il est accusé d'avoir dénigré des pratiques cultuelles d'une des confréries au Sénégal.



Suite à la sortie controversée du prêcheur Oustaz Oumar Sall, le Collectif international des talibés Cheikh [ ...] a déposé une plainte sur la table du procureur pour « diffamation et insulte commises par le biais d’un système informatique envers un groupe de personnes se distinguant par la religion et provocation par un moyen de diffusion publique, d’actes d’intolérances entre des personnes de sectes religieuses différentes».



Ainsi, le parquet a confié l'enquête au patron de la Division spéciale de cybersécurité. C'est dans ce cadre que le limier en chef de cette unité d’élite de la police nationale a convoqué ce mercredi le prêcheur. À l'issue de son interrogatoire, Oustaz Oumar Sall a été placé en garde à vue.



Oumar Sall aurait critiqué certaines pratiques de la confrérie Tidiane en disant. "Le Prophète n’a jamais enseigné de scander le nom d’Allah à la fin de la prière », a-t-il notamment affirmé, faisant ainsi allusion à la Wazifa et l’Hadaratoul Jummah propres à la confrérie Tidiane.



Ces propos du prédicateur ont choqué les talibés Cheikh. Sous le coup de plaintes, Oustaz Oumar Sall a présenté ses excuses aux tidianes. Le prêcheur a fait une nouvelle sortie pour apporter des précisions : « Je n’ai cité personne. J’ai juste dit que le Prophète Mohammad n’a enseigné à personne à scander le nom d’Allah après la prière», relaye Libération