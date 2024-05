PASTEF-LFI : l'appel pour un nouveau monde

Lors de leur conférence commune à Dakar, Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Sonko ont discuté de la prochine participation du Sénégal aux BRICS et de la nécessité de trouver des alternatives au "maître unique" représenté par l'Occident.



Mélenchon a salué cette décision tout en mettant en garde contre une "passion aveuglée". Il a ensuite proposé que la France Insoumise et le parti sénégalais Pastef s'unissent pour "mettre en place une sorte de forum" visant à "faire des propositions pour un nouvel intermondialisme".



Selon le leader de la gauche radicale française, seul un mouvement mobilisant peuples et opinions publiques pourra imposer de véritables changements sur des enjeux comme la responsabilité sociale et environnementale des multinationales.