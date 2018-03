PRÉSIDENCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA JEUNESSE : 4 candidatures officielles retenues.

Dans un communiqué transmis, mercredi à Ndar Info, M. NDIAYE, brandit un « programme ambitieux » qui sera mis en œuvre « grâce au concours de nos partenaires tels les collectivités locales, ministères respectifs, les partenaires au développement, les organisations s’activant dans la jeunesse tels le Réseau Jeunesse Population et Développement du Sénégal, Marie Stops, Jeunesse Espoir, mais aussi les organismes internationaux avec qui nous travaillons ».



Son action est centrée sur une vision : « Faire de la jeunesse de la Région de Saint-Louis, un véritable levier et moteur de développement économique et social » avec des propositions dans les secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi des jeunes et de la culture et Sport.



Momar FALL, joint au téléphone fixe ses ambitions de faire en sorte de mettre en cohérence les programmes du Conseil de Jeunesse avec les aspirations des départements et privilégier la concertation et le dialogue dans la gouvernance de la structure. M. FALL indique qu’avec la coalition qui porte sa candidature, il va œuvrer pour l’intégration des forces vives de la région au profit de la jeunesse.



« Nous mettrons à profit nos relations politiques et administration mettre au pour le bénéfice du conseil. Les Saint-Louisiens ont d’extraordinaires aptitudes. Ils ne seront plus des suivistes et vont, désormais, occuper les grands les au niveau national ». Pour lui, il est l’heure de « privilégier la compétence » et de « bannir le copinage ».



