Palestine : des voix religieuses de Saint-Louis réclament une solidarité active des États musulmans

L’Association des Imams et Oulémas de Saint-Louis (AIUS) a exprimé, hier mercredi, son soutien envers le peuple palestinien, victime de persécutions de la part du gouvernement israélien. Dans leur déclaration, les membres de l’association appellent les États musulmans à manifester leur solidarité par des actions concrètes, et non par de simples paroles. Ils invitent ces pays à rompre leurs relations diplomatiques avec Israël en signe de protestation.