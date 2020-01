Papa Ibrahima FAYE : « Une jeunesse sans formation ne peut pas bâtir le Sénégal de demain » (vidéo)

Parrain de la zone 10 de l’ODCAV de Saint-Louis pour la 7é année consécutive, Papa Ibrahima FAYE, le directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a remis, samedi, d’importants lots d’équipements sportifs aux finalistes à son siège aux Eaux-Claires.



Une assistance fortement magnifiée par les dirigeants sportifs qui, à l’occasion d’une cérémonie symbolique, ont salué l’apport significatif et constance que le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) accorde à la jeunesse et au sportif.



M. FAYE, natif de cette zone, a saisi l’occasion pour inviter les jeunes à « un changement de comportement » en indiquant que « le Sénégal que nous sommes en train de construire est un Sénégal de jeunesse ». « Il faut qu’elle soit conscience de sa responsabilité et qu’elle soit formée », a-t-il laissé entendre.



Poursuivant, il signale qu’une « jeunesse sans formation ne peut bâtir le Sénégal de demain ». Il a par ailleurs invité les jeunes de Saint-Louis à s’outiller davantage pour tirer profit des retombées de la future exploitation gazière.



>>> Suivez sa réaction ...