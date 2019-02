Pape Alé Niang prévient : « Ninsultez pas l’intelligence des sénégalais »

Après que certains groupes de presse aient sorti des sondages donnant Macky Sall largement favori (49%), le nouveau chroniqueur du groupe Walfadjri a tiré la sonnette d’alarme.



Selon Pape Alé Niang, un second tour est inévitable, puisque le cumul du second et du troisième est supérieur au pourcentage du premier. Raison pour laquelle, il appelle les médias à savoir raison garder. Pape Alé Niang se dit prêt à tenir le plateau jusqu’au petit matin pour sécuriser les résultats.



